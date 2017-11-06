На въезде в Тракай – новый перекресток

Такие перекрестки оборудуют ради безопасности, однако в Литве они только начинают практиковаться.

Круговой перекресток оборудован в ходе инфраструктурного проекта – реконструкция улиц Аукштадварё, Вильняус и Гедимино.

На таком перекрестке полосы разделены приподнятыми бортиками, поэтому важно выбрать подходящую полосу до того, как въехать на перекресток. Благодаря такому решению, водитель не сможет резко перестроиться и совершить ДТП. Такие перекрестки сначала появились в Нидерландах, они пользуются популярностью в США и странах Западной Европы, несколько таких перекрестков есть и в Литве.

Общая стоимость проекта – около 2,7 млн. евро, из них 1,5 млн. евро - деньги мэрии Тракайского района. Работы по реконструкции заняли меньше года.

Надеются, что новый перекресток поможет избежать заторов.