На въезде в Тракай – новый перекресток

Такие перекрестки оборудуют ради безопасности, однако в Литве они только начинают практиковаться.
Круговой перекресток оборудован в ходе инфраструктурного проекта – реконструкция улиц Аукштадварё, Вильняус и Гедимино.
На таком перекрестке полосы разделены приподнятыми бортиками, поэтому важно выбрать подходящую полосу до того, как въехать на перекресток. Благодаря такому решению, водитель не сможет резко перестроиться и совершить ДТП. Такие перекрестки сначала появились в Нидерландах, они пользуются популярностью в США и странах Западной Европы, несколько таких перекрестков есть и в Литве.
Общая стоимость проекта – около 2,7 млн. евро, из них 1,5 млн. евро - деньги мэрии Тракайского района. Работы по реконструкции заняли меньше года.
Надеются, что новый перекресток поможет избежать заторов.
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