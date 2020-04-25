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Работники ЗАО Vilniaus viešasis transportas решили "защитить" от вируса и автобусы. Они подошли к ситуации с улыбкой: надели на автобусы маски.
На улицы Вильнюса выехали автобусы в масках
© Facebook

Компания рассказала, что каждый день обеспечивает водителей как одноразовыми медицинскими, так и многоразовыми защитными масками.

"Мы стараемся защищаться как можно лучше", – сказали представители компании. Все автобусы и троллейбусы в Вильнюсе дезинфицируют после каждого рейса. Ничью тщательно обрабатывают все салоны целиком, не только поверхности.

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Пассажиры могут продезинфицировать руки внутри каждого автобуса и троллейбуса – это рекомендуют делать всем входящим в транспорт. ЗАО Grinda дезинфицирует и остановки.

Delfi напоминает, что в Литве действует карантин. Правительство ввело требование - обязательное ношение масок в общественных местах.

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