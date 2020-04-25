На улицы Вильнюса выехали автобусы в масках

Компания рассказала, что каждый день обеспечивает водителей как одноразовыми медицинскими, так и многоразовыми защитными масками.
"Мы стараемся защищаться как можно лучше", – сказали представители компании. Все автобусы и троллейбусы в Вильнюсе дезинфицируют после каждого рейса. Ничью тщательно обрабатывают все салоны целиком, не только поверхности.
Пассажиры могут продезинфицировать руки внутри каждого автобуса и троллейбуса – это рекомендуют делать всем входящим в транспорт. ЗАО Grinda дезинфицирует и остановки.
Delfi напоминает, что в Литве действует карантин. Правительство ввело требование - обязательное ношение масок в общественных местах.
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