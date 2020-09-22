На улицах Вильнюса - 50 новых газовых автобусов

Автобусы MAN Lion‘s City G компания "Вильнюсский общественный транспорт" купила за 14,6 млн. евро у победителя конкурса Adampolis. Последние из этих автобусов появятся на улицах города 22 сентября.

В этих автобусах смогут ездить и инвалиды, и родители с детьми, и велосипедисты с велосипедами – там есть два места для велосипедов.

Каждый автобус вмещает 140 пассажиров. Всего в Вильнюсе курсируют 215 новых автобусов.

Всего в автопарке общественного транспорта столицы 250 троллейбусов и 410 автобусов.