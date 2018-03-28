С 3 апреля установят дорожные заграждения и упразднят левый поворот.

В 2015-2016 гг. на аварийных участках в Вильнюсе были упразднены три левых поворота: на ул. Укмергес и Жальгирё, ул. Укмергес и Парибё и Укмергес у магазина Promo. После того как были приняты эти решения, снизилось число ДТП на этих перекрестках.

Движение на ул. Укмергес меняется с учетом статистики ДТП, в которых пострадали люди. Согласно данным за 2014–2017 гг. на участке ул. Укмергес, между ТЦ Maxima и Senukai, зафиксировано 15 ДТП, которые произошли при повороте автомобилей налево. Движение на ул. Укмергес интенсивное, поэтому при повороте налево приходится пересекать три полосы.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.