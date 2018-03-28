Вильнюсская мэрия совершенствует организацию движения в столице. Для обеспечения безопасности движения мэрия с 3 апреля упраздняет еще один нерегулируемый левый поворот на ул. Укмергес. На этот раз речь идет о повороте у магазина Berry baldai (ул. Укмергес, 256). После упразднения этого поворота, свернуть на ул. Балтрушайчё и проспект Лайсвес можно будет через перекресток ул. Укмергес и Атейтес.
© Vilniaus savivaldybė

С 3 апреля установят дорожные заграждения и упразднят левый поворот.

В 2015-2016 гг. на аварийных участках в Вильнюсе были упразднены три левых поворота: на ул. Укмергес и Жальгирё, ул. Укмергес и Парибё и Укмергес у магазина Promo. После того как были приняты эти решения, снизилось число ДТП на этих перекрестках.

Движение на ул. Укмергес меняется с учетом статистики ДТП, в которых пострадали люди. Согласно данным за 2014–2017 гг. на участке ул. Укмергес, между ТЦ Maxima и Senukai, зафиксировано 15 ДТП, которые произошли при повороте автомобилей налево. Движение на ул. Укмергес интенсивное, поэтому при повороте налево приходится пересекать три полосы.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Kantar TNS: рекламный рынок Литвы в прошлом году вырос до 111 млн евро

Литовский рынок рекламы в прошлом году вырос на 3,8% до...

На месте стадиона "Жальгирис" построена новая гостиница (5)

На столичной улице Ринктинес вскоре будет открыта...

На ул. Укмергес упраздняют еще один левый поворот (6)

Вильнюсская мэрия совершенствует организацию...

Порт в Швянтой правительство планирует передать мэрии (2)

Недействующий порт в Швянтои правительство планирует...

Прибыль банков Литвы в 2017 году сократилась (1)

Действующие в Литве коммерческие банки и филиалы...

TOP новостей

Бывший генерал ВС США призывает вернуть американских военных в страны Балтии (6)

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе...

Из-за снижения числа путешественников пустуют пограничные КПП (97)

Литва хочет изменить время работы...

На месте стадиона "Жальгирис" построена новая гостиница (5)

На столичной улице Ринктинес вскоре будет открыта...

В посольстве России в Вильнюсе открыта книга соболезнований (7)

28 марта 2018 года в Российской Федерации объявлено днем...

На ул. Укмергес упраздняют еще один левый поворот (6)

Вильнюсская мэрия совершенствует организацию...