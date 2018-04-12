На ул. Гележинё Вилко началась важная реконструкция

Расширят участок дороги длиной около 720 м, перенесут перекресток, ведущий на ул. Жальгирё. Планируют также реконструкцию светофоров на перекрестке ул. Укмергес – Гележинё Вилко, появятся новые тротуары, вело- и пешеходная дорожка протяженностью 400 м.

"До сентября оборудуют две полосы до поворота на ул. Жальгирё, что улучшит движение, станет меньше препятствий. После реконструкции жители Вильнюса, которые ездят из Балтупяй, Ерузале, Висоряй, Сантаришкес и других районов, смогут быстрее добраться до центра", – сказал представитель мэрии Томас Камайтис.

Первый этап реконструкции завершат до 16 июля. Всего будет два этапа. Второй начнется весной следующего года.

Работы проведет компания Fegda.