На ул. Гележинё Вилко началась важная реконструкция

В скором времени жители Вильнюса, которые ездят из Балтупяй, Ерузале и других северных спальных районов столицы, смогут быстрее добраться до центра. началась реконструкция участка ул. Гележинё Вилко от фабрики Линкмяну Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса до перекрестка с ул. Укмергес, сообщает Вильнюсская мэрия.
Prasidėjo svarbi Geležinio Vilko gatvės atkarpos rekonstrukcija
© Vilniaus savivaldybė

Расширят участок дороги длиной около 720 м, перенесут перекресток, ведущий на ул. Жальгирё. Планируют также реконструкцию светофоров на перекрестке ул. Укмергес – Гележинё Вилко, появятся новые тротуары, вело- и пешеходная дорожка протяженностью 400 м.

"До сентября оборудуют две полосы до поворота на ул. Жальгирё, что улучшит движение, станет меньше препятствий. После реконструкции жители Вильнюса, которые ездят из Балтупяй, Ерузале, Висоряй, Сантаришкес и других районов, смогут быстрее добраться до центра", – сказал представитель мэрии Томас Камайтис.

Первый этап реконструкции завершат до 16 июля. Всего будет два этапа. Второй начнется весной следующего года.

Работы проведет компания Fegda.

Prasidėjo svarbi Geležinio Vilko gatvės atkarpos rekonstrukcija
Prasidėjo svarbi Geležinio Vilko gatvės atkarpos rekonstrukcija
© Vilniaus savivaldybė
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