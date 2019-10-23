По данным портала Autoplius.lt, в третьем квартале 2019 года в Литве сократилось количество сделок по продаже авто M1 и N1 типов. С июля по сентябрь заключили 117 100 сделок, а за тот же период прошлого года - 122 600 или на 4,3% больше.

Количество сделок с зарегистрированными в Литве авто сократилось на 2%. Больше всего сжался рынок импорта подержанных автомобилей. В Литву привезли 37 000 подержанных авто, или на 16,1% меньше, чем год назад в июле-сентябре. Менялся не только размер рынка, но и выбор автомобилей.

"Мы заметили, что в этом квартале, жители Литвы покупали на треть меньше популярных автомобилей класса Premium, а сделки с авто экономического класса заключались в прежнем ключе", – сказал представитель Autoplius.lt Мантас Бузялис.

Эксперт отметил, что в третьем квартале на 15% или на 600 евро увеличилась средняя цена подержанных авто – она составила 4400 евро (в прошлом году - 3800 евро). Но это не значит, что автомобили сильно подорожали.

"В июле-сентябре привезли меньше подержанных автомобилей, зато больше новых. В прошлом году автомобили 16-20 лет в группах M1 и N1 составили 17,1% импорта, а в этом их количество уменьшилось на 12,9%. В группе популярных автомобилей 11–15 лет ввезли 44,8% – на 2%, чем год назад. Радует, что увеличился ввоз новых автомобилей", – сказал Бузялис.

71% всех ввезенных в Литву автомобилей - дизельные (их количество уменьшилось на 2,5%). Спрос на дизельные авто за последние 10 лет снизился.

"Снижение продаж престижных и дизельных автомобилей показывает, что жители не знают, чего ждать от властей: придется платить в следующем году или нет. Плохая концепция налога, труднообъяснимая логика и отсутствие коммуникации по вопросу целей и результатов заставляют жителей менять привычки. Мы это видим уже сейчас", – сказал Бузялис.

На рынке новых авто в то же время рост составил 33,5%. Зарегистрировали 12 100 легковых автомобилей типа M1 и N1. Но не все так хорошо, по словам экспертов, как кажется.

"Во втором квартале продажи новых авто подскочили до 14 600, но 6700 авто реэкспортировали (больше 45%). По числу новых авто на 1000 жителей мы до сих пор плетемся в хвосте ЕС", – сказал Бузялис.

По популярности в третьем квартале на первом месте были автомобили Toyota, на втором месте - Volkswagen, на третьем - Škoda.

В последнем квартале 2019 года эксперты прогнозируют активность на рынке автомобилей в Литве. Торговцы будут стараться продать до Нового года как можно больше подержанных авто.

"Если с 1 января впервые регистрируемые в Литве автомобили будут облагаться налогами, то, вероятно, прозрачно работающие предприниматели уйдут в и без того большую "тень", – сказал Бузялис.