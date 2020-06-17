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На Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) на июль заказаны дополниительные регазификационные мощности - 949 гигаватт-часов или один большой газовоз, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.
На терминале СПГ заказан еще один большой газовоз
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

Мощности заказаны на период с 5 до 31 июля, сообщил оператор через Вильнюсскую биржу Nasdaq, не указав клиента.

До этого времени на текущий газовый год (он начался в октябре прошлого года и завершится в конце сентября нынешнего года) было заказано 22,14 тераватт-часа регазификационных мощностей, это более 23 больших судов.

За этот газовый год на ТСПГ было принято 52 газовоза: 13 больших судов из норвежского порта Мелкоя (завод Equinor), три больших груза из США (еще один такой газовоз идет в Клайпеду) и 36 небольших газовоза из российского порта Высоцк (завод компании "Новатэк").

Оператор в апреле сообщил, что ТСПГ пользуются пять предприятий из Литвы и Эстонии. По данным BNS, это Ignitis, Achema, компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, эстонский энергетический концерн Eesti Energia и газовая компания Elenger (Eesti Gaas).

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