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В среду на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый крупный груз из Соединенных Штатов Америки (США) – четвертое подобное судно в этом газовом году, начавшемся в октябре.
На терминале СПГ в Клайпеде – новый груз США
© DELFI

Прибывший впервые в Клайпеду газовоз BW Lilac доставил около 155 тыс. кубометров СПГ, погруженных на заводе Cameron LNG в Луизианском порту. Этот завод по сжижению газа возобновил работу после того, как пришлось временно остановить производство из-за урагана.

По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, в среду утром он пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence.

Cтандартный газовоз BW Lilac емкостью 174 тыс. кубометров, длиной 294 метра и шириной 46 метра был построен в 2018 году и ходит под флагом Мальты.

Это уже десятый груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.

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