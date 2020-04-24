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На Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) в этом газовом году более 81% всего газа составлял импорт с СПГ-завода норвежского концерна Equinor.
На терминале СПГ в этом газовом году – 80% газа Equinor
© DELFI

На терминал с октября прошлого года пришло в общей сложности 42 газовоза, а до конца сентября, когда закрнчится газовый год, ожидается ещё 28 судов, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta, который начинает распределение мощностей терминала на новый газовый год.

В Клайпеду из норвежского порта Мелкоя с октября прошлого года пришло 12 газовозов, все они доставили по 138 тыс. кубометров СПГ. В декабре в Клайпеду было доставлено и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.

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Из российского порта Высоцк, где находится СПГ-завод компании "Новатэк", за этот период пришло 29 небольших грузов (по 6,5-10 тыс. кубометров СПГ). По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, в пятницу утром одно из таких судов - Coral Favia пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence.

На этот газовый год на терминале заказано в общей сложности около 22 тераватт-часов регазификационных мощностей или более 23 крупных газовоза.

ТСПГ в Клайпеде пользуются пять предприятий из Литвы и Эстонии: предприятие электро- и газоснабжения Ignitis, крупнейший потребитель газа в стране - производитель удобрений Achema, компания Imlitex группы по торговле сырьём Imlitex Holdings, эстонский энергетический концерн Eesti Energia и газовая компания Elenger (Eesti Gaas).

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