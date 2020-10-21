На терминал СПГ в Клайпеду прибыл крупный груз газа из США

Судно Arctic Princess в среду утром пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com ir vesselfinder.com.
Оператор терминала - компания Klaipedos nafta информировала BNS, что Arctic Princess доставило из американского порта Корпус-Кристи около 138 тыс. кубометров СПГ.
Техасском порту Корпус-Кристи действует терминал экспорта СПГ, находящийся в управлении американской энергокомпании Cheniere Energy.
Это уже восьмой груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.
На минувшей неделе в Клайпеду прибыл газовоз Arctic Aurora, он прибыл из Фрипорта и доставил около 138 тыс. кубометров СГП. В этом порту действует завод СПГ Freeport LNG.
По происхождению СПГ на терминале 67% составляют грузы из Норвегии, около 18% – из США, около 14% – из России.
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