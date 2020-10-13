На терминал СПГ в Клайпеде идет крупный груз газа из США

"Планируется, что судно Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт 21 октября. Из находящегося в США порта Корпус-Кристи будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – отметили BNS в компании-операторе терминала Klaipedos nafta.

Техасском порту Корпус-Кристи действует терминал экспорта СПГ, находящийся в управлении американской энергокомпании Cheniere Energy.

Это будет уже восьмой груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.

На минувшей неделе в Клайпеду прибыл газовоз Arctic Aurora, он прибыл из Фрипорта и доставил около 138 тыс. кубометров СГП. В этом порту действует завод СПГ Freeport LNG.