На терминал СПГ пришел новый груз газа от "Новатэка"

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", и рано утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз доставил 10 тыс. кубометров СПГ.