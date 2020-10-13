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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) во вторник пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" – третий в начавшемся в октябре новом газовом году.
На терминал СПГ пришел новый груз газа от "Новатэка"
© DELFI

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", и рано утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз доставил 10 тыс. кубометров СПГ.

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