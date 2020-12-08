aA
На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) во вторник пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" – 11-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
На терминал СПГ пришел новый груз газа из Высоцка
© AFP / Scanpix

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", и утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Решение о покупке СПГ у Equinor будет принимать новое правительство (7)

В связи с предложением Министерства энергетики в...

На терминале СПГ в Клайпеде – новый груз США (12)

В среду на Клайпедский терминал сжиженного природного...

TOP новостей

Верига предлагает готовиться к пасхальному сценарию: ситуация так быстро не изменится (19)

Несмотря на то, что ВРИО премьер-министра Саулюс...

ВРИО главы Минздрава об ограничениях на стоянках у ТЦ: возможны коррекции

После того как правительство решило ограничить...

В Литве диагностировано 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей (10)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 1388 новых...

Литовский город, продажи недвижимости в котором превысили даже столичные показатели (3)

После весеннего застоя летом рынок недвижимости в...

Сквернялис о программе нового правительства: мы уже это где-то видели

Временный премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...