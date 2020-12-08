На терминал СПГ пришел новый груз газа из Высоцка

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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) во вторник пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" – 11-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", и утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.
В графике оператора терминала Klaipedos nafta указано, что газовоз доставил 9,5 тыс. кубометров СПГ.
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