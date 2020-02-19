По словам главы компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролиса Санковскиса, Hidrostatyba формально в договоре остается, однако главным партнёром становится Leonhard Weiss.
"Главным партнёром по объединённой деятельности теперь становится германская компания Leonhard Weiss, которая перенимает контроль над оставшимися работами и их выполнение до истечения договора", – сказал для пресс-релиза К. Санковскис.
По его словам, подписанный в 2018 году с консорциумом Hidrostatyba, Autokausta и Leonhard Weiss основной договор стоимостью 54,762 млн евро остается без изменений, а обязательства партнёров подтверждены приложением к договору. Тогда было намечено завершить работы до конца 2021 года.
Литовские железные дороги указывают, что на участке уже выполнено более 50% всех работ.
Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.
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