Во вторник после обеда на ул. Укмергес, рядом с ТЦ Senukai, не было ни одного автомобиля, а на стоянке около арены Siemens, был лишь один автомобиль.

Немного лучше была ситуация только на ул. Селю, рядом со Жверинским кольцом, там было 11 автомобилей. Но не надо забывать, что с ноября парковка на всей территории Жверинаса стала платной, поэтому оставить машину за 2 евро на весь день - выгодно.

Несмотря на плохие результаты, Вильнюсская мэрия уже планирует расширение сети площадок. До конца года должно появиться еще три новых.

Вильнюсцы и гости столицы удивлены этим. Однако встречались и люди, которых интересовала возможность оставить автомобиль за 2 евро и пуститься в дальнейший путь на общественном транспорте.

"Паркуйся и езжай" появились в июле 2017 года. На них можно оставить автомобиль, заплатив 2 евро, и весь день бесплатно пользоваться общественным транспортом бесплатно. Специалисты считают, что это поможет избежать заторов.

Однако такой вариант привлекателен не для всех.

Встреченный у жверинской стоянки "Паркуйся и езжай" Марюс сказал, что не понимает, почему эти стоянки должны побудить пересесть на общественный транспорт.

"Я слышал о них, но не пользовался. Для меня это неактуально. Если уже надо ехать в центр, я бы ехал до центра на автомобиле или на троллейбусе. Зачем здесь оставлять автомобиль и потом терять время на поездку в центр", – сказал он.

Раймонда, оставившая автомобиль на городской платной стоянке, а не на "Паркуйся и езжай", сказала: "Не пользуюсь. Я знаю, для чего это, но мне незачем ехать в центр – я работаю рядом с домом – все на месте. Смысла пользоваться нет, но, думаю, это удобно. Я бы пересела на общественный транспорт, если бы жила за городом, а стоянка находилась бы у въезда в город, поскольку на самом деле сложно въехать в сам город – заторы и т.п.

Эта стоянка, я думаю, вопрос заторов не решает, люди находчивые, находят, где оставить автомобиль – стоянки у ТЦ полные. Но я не знаю, какую проблему решают - заторов или подъезда к центру".

На двух других стоянках – на ул. Укмергес и ул. Озо - пусто.

На ул. Укмергес не пожелавший назвать свое имя прохожий, услышав вопрос, только махнул рукой: "Не пользуюсь и не понимаю, зачем это нужно. Вокруг полно стоянок, а тут заняли такую площадь и еще плати. Глупости".

Похожая ситуация и около арены Siemens, где не было ни людей, ни автомобилей. Через какое-то время появилась пара.

"У нас муж за рулем", – сказала женщина.

"Я знаю все, но не оставляю там машину. Я не работаю, езжу только по своим делам, возвращаюсь домой и все", – сказал он.

Женщина прибавила, что на Жверинасе, где они живут, долгое время эта стоянка пустовала.

"Может, идея и неплохая, но размещение стоянок нерациональное. Я бы сказала, что жверинскую стоянку надо бы перенести в Фабийонишкес, чтобы люди из дальних районов – Авиженяй, Байорай - могли оставлять там автомобили и ехали в центр. А тут надо приехать уже в самый центр - Жверинас ведь центр".

Представитель компании Susisiekimo paslaugos Мигле Билените признала, что стоянками пользуются редко, с июля прошлого года ими воспользовались больше 3000 раз.

"После оборудования "Паркуйся и езжай" мы указали, что это пилотный проект. Мы следили за результатами, анализировали их, а, опираясь на данные, сделали выводы.

Мы видим, что они не пользуются популярностью. Именно поэтому рассматриваем разные способы улучшения действия системы "Паркуйся и езжай", чтобы они стали дешевле и привлекательнее для вильнюсцев и гостей города", – сказала она.

По ее данным, за Жверинасе в день оставляют 11 автомобилей, у арены Siemens примерно 2,5, а на ул. Укмергес, 246 (рядом с ТЦ Senukai) примерно 1,5.

Билените заметила, что критику учитывают, подыскивают места для стоянок на окраине города, где бы рядом находилась остановка общественного транспорта.

Цель системы "Паркуйся и езжай" - разгрузить центр города и снизить количество заторов. Чтобы система работала гармонично, нужно сделать так, чтобы общественный транспорт был быстрым и удобным.

Однако при этом намереваются дальше расширять число стоянок "Паркуйся и езжай". Об этом мэрия сообщила еще в январе 2018 года.

"Да, возможности расширения рассматриваются, но пока конкретные места не намечены", – подтвердила Билените. Оборудование первых стоянок стоило 55 000 евро. Их содержание обходится в 3000 евро в месяц.

На данный момент горсовет пересматривает вопрос платы за стоянку на "Паркуйся и езжай".

С 1 мая плату хотят снизить с 2 до 0,5 евро.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании горсовета.