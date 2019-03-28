На столичной улице Карейвю появится новая велодорожка

В сообщении Вильнюсской мэрии сказано, что новая велодорожка из красного асфальта будет соединением с Евровелотрассой, ведущей вдоль реки Вилия (Нерис). на оборудование велодорожки мэрия выделила около 250 000 евро. Велодорожка будет открыта в этом году.

"Всего предусмотрено проложить больше 30 км дорожек и соединений во всем городе. В этом году в Жирмунай и в других районах Вильнюса появятся важные соединения, по которым можно добраться до Евровелотрассы, ведущей в центр города и в парк Вингис", - сказал глава команды проектирования велосообщения в столице Антон Никитин.

На этом участке появится красный асфальт, освещение, тротуары. Во время реконструкции перекрестка ул. Карейвю-Вяркю также появится велодорожка длиной 500 м и тротуар.

Новая тропа соединит велодорожки вдоль улицы Вяркю. В этом году завершатся работы по прокладке километровой велодорожки на ул. Жирмуну, от моста Шило до ул. Карейвю.

В ближайшие несколько лет планируют завершить формирование непрерывной сети велодорожек и обеспечить велосообщение в урбанизированной части столицы Литвы.