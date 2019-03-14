13 марта на рынках в Кедайняй появились первые литовские короткоплодные огурцы, пишет rinkosaikste.lt.
Turgaus agurkai
© Rinkos aikštė

Торговцы не скромничали и продавали их по 4 евро за килограмм. Правда, большим числом покупателей они похвастаться не могли.

Одни торговцы говорили, что продают свои выращенные в теплице огурцы, а другие признали, что перепродают чужую продукцию. Одни сказали, что приехали из Шеты, другие сказали, что из деревни Шингайляй (Кедайняйский район). Так или иначе, но огурцы литовские, а не польские.

Все торговцы продавали первые огурцы по одной цене - 4 евро (если пересчитать на литы, это около 14 литов).

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Торговцы сказали, что за день продают только около 10 кг свежих огурцов, поскольку людей отпугивает высокая цена.

DELFI уже писал, что неделю назад в торговые сети поступили первые литовские огурцы хозяйства Kietaviškių gausa. В магазинах первые огурцы продавали по 6 евро за кг, но прогнозировали, что цена вот-вот снизится.

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