По словам аналитика рынка недвижимости и директора Real Data Арнольдаса Антанавичюса, сам рост предложения не означает, что близятся плохие времена – это не связано с кризисом напрямую. По его словам, всегда есть другая сторона медали – покупатели – которые пока достаточно активны, поэтому такая ситуация на рынке не представляет опасности.

Однако он сказал, что чем больше предложений, тем больше будет проблем у строителей, если придет кризис.

"Вероятно, мы будем наблюдать больше акций, подарков и т.д. в менее успешных проектах. Поэтому такая ситуация на руку покупателям", – сказал Антанавичюс.

По подсчетам компании Inreal, сейчас можно выбирать из 5426 квартир – чуть меньше, чем по данным Real Data. Аналитик Inreal Котрина Гришко подчеркнула, что оценивать ситуацию по одному показателю - неправильный подход. По ее словам, надо принимать во внимание многие факторы.

"Сейчас на рынке в столице активны как покупатели, так и строители. С начала года продают почти по 500 квартир в месяц, в прошлом году в среднем продавали по 300", – сказала Гришко.

"Рынок стал активнее, вырос спрос, поэтому компании развивают новые проекты, поэтому предложений стало больше. Однако, возможно, что такое количество предложений - временное явление, такое было в конце, 2018 года, со временем все квартиры разберут", – сказала аналитик.

На данный момент Гришко никаких проблем на рынке не видит.

Однако со временем проблему может представлять неравномерное распределение жилья и его высокая концентрация в определенных районах столицы.

"Большое количество предложений, несомненно, на руку покупателям. "Чем больше предложений, тем больше выбор. Кроме того, большая конкуренция тормозит рост цен и дает покупателю больше козырей при переговорах как о цене квартиры, так и дополнительной выгоде, например, кладовке, стоянке и т.д.", – сказала Гришко.

По словам директора компании Vilniaus turtas Антанаса Кудараускаса Вильнюс - единственный быстрорастущий город в Литве, в который съезжаются самые трудоспособные и способные люди. А им нужно жилье и крыша над головой.

"Если учесть, что город ежегодно растет минимум на 5000 человек, у большинства из которых хорошая работа и доходы, то при нынешнем росте Вильнюс может "проглотить" и 6000 квартир за 1,2 года", – считает специалист.