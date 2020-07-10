В первые месяцы карантина в Литве значительно снизились и продажи жилья. Правда, сейчас рынок понемногу восстанавливается.

По словам представителя Inreal Томаса-Совиюса Квайницкаса, сейчас появилось больше предложений на рынке аренды жилья, а спрос уменьшился. Эти перемены обусловлены несколькими причинами: пандемия и карантин привели к сокращению числа жителей, у которых нет своего жилья, но с другой стороны, летом на рынке появляется больше вариантов, поскольку уезжают студенты.

"Немалая часть студентов вернулась к родителям в регионах, поскольку учеба ведется в удаленном формате, часть неместных работников лишилась работы и тоже уехала. Кроме того, нет туристов, что заставило хозяев, сдававших жилье на короткое время, перейти в сегмент долгосрочной аренды, поэтому стало больше предложений в центральной части города", – сказал собеседник и заметил, что во втором квартале 2020 г. в зависимости от сегмента цены на аренду в Вильнюсе снизились на 5–10%, спад возможен и летом.

По словам Квайницкаса, из-за снижения спроса на краткосрочную аренду у хозяев жилья есть три варианта решения проблемы: продажа, долгосрочная аренда, краткосрочная аренда. Правда, он заметил, что не все жилье для краткосрочной аренды подходит для сегмента долгосрочной аренды, поскольку, например, там плохо оснащена кухня, санузел и т.д.

Снижение спроса на краткосрочную и долгосрочную аренду особенно заметно в Вильнюсе, поскольку сократилось число туристов, уехали студенты. Долгосрочная аренда возможно оживет, если осенью вернутся студенты, но, по словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, спад в рынке краткосрочной аренды может наблюдаться круглый год, поскольку нет туристов, сократилось число бизнес-поездок.

"Потребности у людей, которые ищут жилье на долгое время иные нежели у арендаторов жилья на короткий срок. Таким людям хочется больше удобств, разной техники – от стиральной машины, до удобной кухни. Люди, которые арендуют жилье ненадолго, кухней почти не пользуются, как и стиралкой, едят в кафе и ресторанах", – сказал экономист.

Кроме того, люди, арендующие жилье надолго, интересуются соседями, окружением.

На вопрос, какое количество квартир краткосрочной аренды будут пытаться сдать надолго, сказать сложно. Глава Realdata Арнольдас Антанавичюс сказал, что после карантина в Вильнюсе количество квартир для долгосрочной аренды выросло на 700-800 единиц.

"Например, на сайте aruodas.lt до карантина была 1000 предложений, а сейчас 1700-1800", – сказал он, заметив, что объектов, предназначенных для краткосрочной аренды стало меньше на треть.

Самые популярные квартиры в Вильнюсе стоят 300-400 евро в месяц, роскошные - 500-600 евро.