Торговые сети уже составляют графики работы в праздники.

Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что магазины этой сети не будут работать 25 декабря. Однако вопрос работы 1 января пока не решен.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис информировал DELFI, что магазины этой сети не будут работать 25 декабря и 1 января.

"Кроме того, 24 декабря магазины Norfа будут работать на 2 ч., а 31 декабря – на 1 ч. короче. Владельцы сети убеждены, что торговля в выходные дни и в праздники должна быть ограничена, чтобы отдыхать могли и работники магазинов", – сказано в комментарии Norfа.

Представители сети Lidl сообщают, что магазины по традиции не будут работать 25 декабря и 1 января, чтобы работники могли встретить праздники в кругу семьи и друзей.

В другие дни зимних праздников магазины Lidl закроются раньше - 24 декабря в 18.30 ч., 26 декабря будут работать с 10 до 19.30 ч., а 31 декабря закроются в 20 ч.

Пресс-секретарь сети Iki Индре Балтрушайтене сообщает, что в праздничный период магазины этой сети закроются раньше, а 25 декабря вообще не будут работать. 24 декабря магазины закроются в 20 ч., а 26 декабря откроются в 9 ч. 31 декабря магазины закроются в 20 ч., а 1 января откроются в 10 ч.

Пресс-секретарь сети Rimi Рената Кяршене сказала, что 25 декабря магазины сети Rimi работать не будут. В другие дни они также будут работать по другому графику - 24 декабря магазины формата hyper закроются в 20 ч., а небольшие в зависимости от города – до 19 ч., 18 ч. или 17 ч.

26 декабря магазины откроются в 9 ч. и будут работать до 20 ч. До 20 ч. магазины Rimi будут работать 31 декабря. 1 января 9 магазинов не будут работать вообще, другие будут работать по укороченному графику.

Магазины формата hyper будут работать с 12 ч. до 20 ч. Исключение составят магазины Rimi в ТЦ Nordika и паневежском Ryо, в Вильнюсе на ул. Линкмяну, 22, и на ул. Укмергес, 233, а также в Мажейкяй, на ул. Жемайтиёс, 38. Эти магазины 1 января работать не будут.

1 января на час позже откроются магазины формата super - они будут работать с 12 ч. до 20 ч., за исключением магазинов в Каунасе, на ул. Студенту, 19, в Йонаве, на ул. Васарё 16–осёс, 4, в Утене, на ул. Й.Басанавичюса, 52, и формата express в Вильнюсском центре Live Square, на проспекте Гедиминаса, 44A, - они работать 1 января не будут.