На развитие бизнеса на селе в Литве – 19,4 млн евро

На развитие бизнеса на литовском селе планируется выделить 19,4 млн евро средств помощи Евросоюза. Заявки на получение помощи будут приниматься до 28 сентября, сообщило во вторник министерство сельского хозяйства.
Kaimo gyventojai kasmet vis drąsiau imasi verslo, E.Giedraičio nuotr.

Средства будут выделяться на развитие не сельскохозяйственной деятельности и уже действующим компаниям.

"Наша цель - создать как можно больше рабочих мест, это не только будет поощрять людей оставаться на селе, но и сокращать эмиграцию", - отмечает в пресс-релизе вице-министр Дарюс Лютикас.

Заявки принимают территориальные отделения администрирования помощи Департамента программ развития села и рыбоводства Национального платежного агентства.

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