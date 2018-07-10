На развитие бизнеса на селе в Литве – 19,4 млн евро

Средства будут выделяться на развитие не сельскохозяйственной деятельности и уже действующим компаниям.

"Наша цель - создать как можно больше рабочих мест, это не только будет поощрять людей оставаться на селе, но и сокращать эмиграцию", - отмечает в пресс-релизе вице-министр Дарюс Лютикас.

Заявки принимают территориальные отделения администрирования помощи Департамента программ развития села и рыбоводства Национального платежного агентства.