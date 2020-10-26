На проспекте Гедиминаса планируют построить карусельный паркинг

В узкой постройке, которая появится на месте паркинга, появится паркинг карусельного типа. Вместо двух мест для парковки появится 8. Машины будут подниматься на высоту 12 м.

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Технические параметры проекта

Адрес – проспект Гедиминаса, 28;

Площадь участка – 4176 м2;

Общая площадь здания – 34,83 м2;

Высота – 12,81 м;

Класс энергетической эффективности – не указан;

Количество мест для парковки – 8;

Проектом руководит – КО Lietuvos kooperatyvų sąjunga;

Проектные предложения готовило ЗАО Provida, руководитель проекта – Вида Давидонене.

Представители общества до 6 ноября могут представить свои предложения по эл. почте uab.provida@gmail.com. Публичное обсуждение проекта состоится удаленно 9 ноября, в 17.00 ч.