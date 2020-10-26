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В одном из дворов вильнюсского проспекта Гедиминаса планируют строительство карусельного паркинга, пишет Made in Vilnius.
На проспекте Гедиминаса планируют построить карусельный паркинг
© Made in Vilnius

В узкой постройке, которая появится на месте паркинга, появится паркинг карусельного типа. Вместо двух мест для парковки появится 8. Машины будут подниматься на высоту 12 м.

На проспекте Гедиминаса планируют построить карусельный паркинг
© Made in Vilnius

Технические параметры проекта

Адрес – проспект Гедиминаса, 28;
Площадь участка – 4176 м2;
Общая площадь здания – 34,83 м2;
Высота – 12,81 м;
Класс энергетической эффективности – не указан;
Количество мест для парковки – 8;
Проектом руководит – КО Lietuvos kooperatyvų sąjunga;
Проектные предложения готовило ЗАО Provida, руководитель проекта – Вида Давидонене.

Представители общества до 6 ноября могут представить свои предложения по эл. почте uab.provida@gmail.com. Публичное обсуждение проекта состоится удаленно 9 ноября, в 17.00 ч.

На проспекте Гедиминаса планируют построить карусельный паркинг
© Made in Vilnius

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