На проспекте Гедиминаса планируют построить карусельный паркинг

В узкой постройке, которая появится на месте паркинга, появится паркинг карусельного типа. Вместо двух мест для парковки появится 8. Машины будут подниматься на высоту 12 м.
Технические параметры проекта
Адрес – проспект Гедиминаса, 28;
Площадь участка – 4176 м2;
Общая площадь здания – 34,83 м2;
Высота – 12,81 м;
Класс энергетической эффективности – не указан;
Количество мест для парковки – 8;
Проектом руководит – КО Lietuvos kooperatyvų sąjunga;
Проектные предложения готовило ЗАО Provida, руководитель проекта – Вида Давидонене.
Представители общества до 6 ноября могут представить свои предложения по эл. почте uab.provida@gmail.com. Публичное обсуждение проекта состоится удаленно 9 ноября, в 17.00 ч.
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