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На повышение эффективности Вильнюсского железнодорожного узла выделено 38,9 млн евро инвестиций из конвергенционных фондов Евросоюза (ЕС). Вильнюсский узел - одна из составляющих частей общего проекта повышения эффективности железных дорог стоимостью 360 млн евро.
На повышение эффективности Вильнюсского ж/д узла выделено 39 млн евро из фондов ЕС
© Lietuvos geležinkeliai

Первое денежное вливание будет сделано в электрификацию Вильнюсского окружного участка железной дороги протяженностью 42 км - намечается оборудовать контактную сеть 25 киловольт, реконструировать тяговую подстанцию в Лентварисе, расширить центр управления движением, сообщило Министерство транспорта.

По словам министра транспорта Ярослава Наркевича, в Литве сейчас электрифицировано всего 9% всех железных дорог, между тем в ЕС средний показатель составляет 52,7%.

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Участок от Вильнюса до Кайшядорис уже электрифицирован. После электрификации участков от Кайшядорис до Клайпеды и Вильнюсского ущла протяженность таких путей составит 731 км.

Проект реализуют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), а работы подряда выполнит за 363 млн евро победившая в прошлом году на конкурсе испанская инфраструктурная компания Elecnor.

Завершить проект, которому 200 млн евро помощи выделила Еврокомиссия, планируется до конца 2023 года.

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