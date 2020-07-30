На повышение эффективности Вильнюсского ж/д узла выделено 39 млн евро из фондов ЕС

Первое денежное вливание будет сделано в электрификацию Вильнюсского окружного участка железной дороги протяженностью 42 км - намечается оборудовать контактную сеть 25 киловольт, реконструировать тяговую подстанцию в Лентварисе, расширить центр управления движением, сообщило Министерство транспорта.

По словам министра транспорта Ярослава Наркевича, в Литве сейчас электрифицировано всего 9% всех железных дорог, между тем в ЕС средний показатель составляет 52,7%.

Участок от Вильнюса до Кайшядорис уже электрифицирован. После электрификации участков от Кайшядорис до Клайпеды и Вильнюсского ущла протяженность таких путей составит 731 км.

Проект реализуют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), а работы подряда выполнит за 363 млн евро победившая в прошлом году на конкурсе испанская инфраструктурная компания Elecnor.

Завершить проект, которому 200 млн евро помощи выделила Еврокомиссия, планируется до конца 2023 года.