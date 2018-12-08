На Калварийском КПП со стороны Польши образовались огромные заторы из-за ДТП. По данным полиции и пограничников, вереница машин со стороны Польши до границы с Литвой протянулась на 8 км, из Литвы в Польшу - на 2 км.

Польша с 22 ноября по 16 декабря возобновила контроль на своей границе. Такие меры были предприняты ради безопасности на время проведения в Катовице Международной конференции ООН по климату.