8 декабря утром на польско-литовской границе сформировались огромные заторы.
Polish border
© Reuters / Scanpix

На Калварийском КПП со стороны Польши образовались огромные заторы из-за ДТП. По данным полиции и пограничников, вереница машин со стороны Польши до границы с Литвой протянулась на 8 км, из Литвы в Польшу - на 2 км.

Польша с 22 ноября по 16 декабря возобновила контроль на своей границе. Такие меры были предприняты ради безопасности на время проведения в Катовице Международной конференции ООН по климату.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Брюссель представил стратегию ЕС по защите климата до 2050 года (6)

Выброс парниковых газов в Евросоюзе может быть...

Актуально для планирующих поездку в Польшу: возобновляется контроль на границе (10)

Польша с 22 ноября по 16 декабря вводит временный...

Предупреждение: почти на месяц возобновляется контроль на границе с Польшей (27)

С 22 ноября 2018 года Польша временно возобновляет...

Бизнес

За посылки из-за границы иногда приходится доплачивать (27)

Приближаются самые большие праздники года, живущие в...

На польско-литовской границе – огромные очереди (4)

8 декабря утром на польско-литовской границе...

Agrokoncernas просит руководство страны дать оценку действиям министра Линкявичюса (21)

Agrokoncernas называет вредительским обращение министра...

Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (87)

Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...

В зимние праздники временно остановятся межбанковские переводы

Во время зимних праздников ненадолго остановятся...

TOP новостей

Сюрприз президентского рейтинга: лидер может измениться (78)

Растет количество людей, желающих видеть на посту...

Скандал в Паланге: "на пост мэра в наших краях должны претендовать литовцы" (157)

"Я думаю, что на пост мэра в наших краях должны...

Специалист по гибридным войнам: Россия предлагает "Бюро добрых услуг" для кандидатов в Украине (71)

Евгений Магда – кандидат политических наук, известный...

За посылки из-за границы иногда приходится доплачивать (27)

Приближаются самые большие праздники года, живущие в...

Синоптики: настоящей зимы еще придется подождать (1)

В Литве выпал снег, который, похоже, надолго не...