На Калварийском КПП со стороны Польши образовались огромные заторы из-за ДТП. По данным полиции и пограничников, вереница машин со стороны Польши до границы с Литвой протянулась на 8 км, из Литвы в Польшу - на 2 км.
Польша с 22 ноября по 16 декабря возобновила контроль на своей границе. Такие меры были предприняты ради безопасности на время проведения в Катовице Международной конференции ООН по климату.
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