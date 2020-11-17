На подписание договора с независимым поставщиком электроэнергии осталось меньше месяца

В пресс-релизе сказано, что хотя в первом этапе участвуют 98 000 пользователей, 2/3 потребителей еще не заключили договор с новым поставщиком.

"Радует, что жители узнали о переменах и интересуются, подписывают договоры, неважно, в какой этап они входят по количество потребляемой электроэнергии. Все же активно информацией должны интересоваться участники первого этапа, они должны сделать это до 10 декабря и подписать договор", – сказал представитель "Оператора по распределению энергии (Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) Ренальдас Радвила.

С 1 января 2021 года автоматически перестанут действовать договоры с нынешним поставщиком именно тех потребителей, которые используют больше всего электричества.

"Это такие потребители, которые в месяц расходуют не меньше 420 кВт/ч и платят за них около 60 евро (если брать стандартный тариф, – сказал Радвила. – О необходимости выбрать поставщика их информировала компания ESO. Если вы думаете, что входите в первый этап, но вас не информировали о переменах, поищите информацию на своей странице ESO".

Бытовые потребители могут выбирать одного из 8 поставщиков - это Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis, Inregnum, Perlas Energija, Abotis, Egto energija и Birštono elektra.

"Сейчас время подписания договоров в самом разгаре – поэтому компании могут предложить наиболее привлекательные условия, скидки и другие предложения", – сказал Радвила.

Если договор подписать с новым поставщиком до 10 декабря, то он начнет поставлять свои услуги с 1 января 2021 г. Если не сделать это до 10 декабря, то услугу начнут предоставлять только с 1 февраля 2021 г.

Если потребители не успеют подписать договор, то электричество им будет поставлять гарантированный поставщик ESO. Такая услуга предоставляется в течение 6 месяцев, но стоит она на 25% дороже.

Предложения разных поставщиков можно найти на сайте pasirinkitetiekeja.lt.

Цель этих изменений - создание конкуренции на рынке электроэнергии и упразднения государственной монополии.

Большая часть стран ЕС уже осуществила эту реформу. Литва начала ее в этом году и планирует завершить до начала 2023 года.