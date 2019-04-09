На Пасху изменится время работы ТЦ Akropolis

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, изменится время работы торгово-развлекательных центров Akropolis.
Akropolis
© DELFI / Kiril Čachovskij

В вильнюсском, крайпедском и шяуляйском Akropolis будут работать только магазины Maxima XXXX и Maxima XXX и аптеки Eurovaistinė, сказано в сообщении компании.

В первый пасхальный день посетители Akropolis смогут посетить места развлечений и кафе и рестораны.

Магазины Maxima и аптеки Eurovaistinė в воскресенье откроются в 9 ч. Ледовая арена, кафе и рестораны, а также кинотеатры и боулинги будут работать с 12 ч. Другие магазины в ТЦ Akropolis работать не будут, не будут работать и банковские отделения.

22 апреля магазины Maxima XXXX и Maxima XXX, аптеки Eurovaistinė будут работать в обычном ритме, а магазины закроются на час раньше - в Вильнюсе в 21 ч., в Клайпеде и Шяуляй - в 20 ч. Рестораны и места развлечения закроются в обычное время.

Напомним, что магазины Lidl 21 апреля работать не будут.

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