На одном из КПП на границе с Беларусью прогнозируют сбои: рекомендуют выбирать другой маршрут

12 августа Таможенный департамент начал тестирование "Модели интегрированного контроля на Лаворишкском КПП" в Вильнюсском районе.

"Если у жителей есть такая возможность, мы рекомендуем пересекать границу в другом месте, через другой КПП", – сказано в сообщении таможни.

Испытательный проект в течение года будут проводить с 1 сентября 2019 года. В ходе проекта функции будут распределены между таможенниками (они будут обслуживать полосы грузового транспорта) и пограничниками (они будут обслуживать все полосы для легкового транспорта.

В тестировании примут участие и представители КПП Нарвы (Эстония).