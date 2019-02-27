На приобретение и содержание новых американских бронированных внедорожников боевой поддержки JLTV Литва намерена выделить около 142 млн евро, сообщило министерство обороны в среду.
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Эта сумма будет выделена в 2020-2023 годы. Это вторая по величине покупка в истории литовской армии после бронетранспортеров Boxer.

Переговоры с правительством США о приобретении 200 внедорожников планируется завершить к 2020 году. Их производит компания Oshkosh Defence.

Министерство обороны представило правительству США заявку на закупку бронированных внедорожников боевой поддержки.

Об этом находившийся с визитом в Вашингтоне вице-министр обороны Гедримам Еглинскас сообщил заместителю секретаря по обороне США по вопросам закупок Эллен Лорд.

"В сотрудничестве с правительством США Литва намерена обеспечить наиболее эффективные условия приобретения и содержания внедорожников JLTV. Эти машины боевой поддержки повысят мобильность литовской армии, защиту и боеспособность военных", – цитируются в пресс-релизе слова Г. Еглинскаса.

Машины поступят в разные части литовской армии, их нехватка ощущается как в выполнении задач по обороне, так и по участию в международных операциях.

Сейчас в литовской армии используются бронированные HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

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