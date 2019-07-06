На Неменчинском шоссе появится магазин Lidl

Вильнюсской мэрии представили проектные предложения, в которых рассматривается идея строительства нового торгового центра на Неменчинском шоссе. В предложении не сказано, о каком ТЦ идет речь. Однако размер здания и решения, использованные в экстерьере, позволяют предположить, что это будет новый магазин немецкой сети Lidl, пишет madeinvilnius.lt.
„Lidl“
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Напомним, что на данный момент в Литве уже работает 44 магазина сети Lidl в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Алитусе, Мариямполе, Кедайняй, Тельшяй, Кретинге, Мажейкяй, Таураге, Йонаве, Паневежисе, Укмерге, Утене, Плунге, Паланге, Электренай и Висагинасе. В Вильнюсе работают 13 магазинов этой сети.

До 16 ч. 8 июля жители могут по электронной почте ask@313.lt представить свои замечания по этому проекту. Публичное обсуждение проекта состоится 8 июля в здании муниципалитета Вильнюса на проспекте Конституциёс, 3-215. Начало дискуссии в 17.00 ч.

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