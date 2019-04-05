Жители новых домов квартала Naujoji Rivjera II на ул. Спорто получат редкую возможность жить в центре города в окружении природы. Это один из последних проектов на набережной Нерис в центральной части города.
У реки построят два 4 и 6-этажных дома, в них оборудуют 55 квартир. Площадь квартир от 30 до 130 кв. м. На последних этажах оборудуют эксклюзивные квартиры с просторными террасами и видом на Старый город, башню Гедиминаса, на реку Нерис. Строительство планируют завершить летом 2020 года.
"Жителям крупных городов сегодня больше по душе жилье, которое позволяет наслаждаться всеми благами жизни в центре города и при этом дает возможность чувствовать себя в окружении природы. В Вильнюсе эти два желания воплощает жилье на берегу Нерис. Отсюда легко добраться до центра города, развлечений, мест культурной жизни, а находящаяся рядом река позволяет быть рядом с природой", – сказал глава YIT Lietuva Кястутис Ванагас.
Это не первый квартал этой компании на набережной реки. YITНа данный момент продолжают развитие квартала Rivera и домов первого этапа Naujoji Rivjera, которые были построены в 2007 и 2016 гг.
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