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Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставляет в кредит 70 млн евро на модернизацию трех литовских аэропортов.
Vilniaus oro uosto T4
Vilniaus oro uosto T4
© Vilniaus oro uostas

СИБ и объединяющая три аэропорта Литвы компания Lietuvos oro uostai подписали договор займа сроком на 15 лет, сообщил СИБ.

"Обновление инфраструктуры позволит Lietuvos oro uostai приспособиться к пассажиропотоку, который будет расти, как только пандемия COVID-19 будет взята под контроль", - сказал для пресс-релиза президент СИБ Хенрик Норман.

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По словам главы Lietuvos oro uostai Марюса Гельжиниса, инвестиции окупятся через 10-15 лет.

Намечается обновить терминал Каунасского аэропорта, построить в Вильнюсе новый терминал отправления и обновить терминал прибытия. Кроме того, будут модернизированы аэродромы Каунасского, Палангского и Вильнюсского аэропортов, взлетно-посадочная полоса в Паланге, сообщает СИБ.

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