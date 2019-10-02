Вильнюсская мэрия в конце сентября этого года выдала компании Aurochs investments разрешение на строительство гостиницы с торговыми помещениями на перекрестке ул. Й.Ясинскё и В.Кудиркос, на участке площадью 0,27 га, который компания арендует у государства.

Ранее планировалось, что появится гостиница с 160 номерами и офисами, однако позже решили, что это будет гостиница со 189 номерами.

Бар Tauro ragas в этом месте работал с 1974 по 1994 год.