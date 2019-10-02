На территории заброшенного ресторана и пивбара Tauro ragas в центре Вильнюса построят гостиницу. Соответствующее разрешение на строительство уже выдано, пишет издание Verslo žinios.
Viešbutis
© Shutterstock

Вильнюсская мэрия в конце сентября этого года выдала компании Aurochs investments разрешение на строительство гостиницы с торговыми помещениями на перекрестке ул. Й.Ясинскё и В.Кудиркос, на участке площадью 0,27 га, который компания арендует у государства.

Ранее планировалось, что появится гостиница с 160 номерами и офисами, однако позже решили, что это будет гостиница со 189 номерами.

Бар Tauro ragas в этом месте работал с 1974 по 1994 год.

Бизнес

Шапока: налогообложение банковских активов всё ещё в стадии обсуждения (1)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что...

Страсти из-за трубы стоимостью 100 млн. евро – под пристальным вниманием российской разведки (15)

Компания MT Group , которая проиграла в конкурсе на...

Hollister открыла новый завод в Каунасской СЭЗ (2)

Американский производитель медицинского оборудования...

Карбаускис: с налога на активы банков может быть собрано лишь 40 млн евро (1)

Рамунас Карбаускис , лидер правящих "крестьян", говорит,...

В Алитусе начнет работу еще одна компания – появится 70 рабочих мест (2)

Учрежденная в 2018 году компания MS LT01 займется в Алитусе...

TOP новостей

Страсти из-за трубы стоимостью 100 млн. евро – под пристальным вниманием российской разведки (15)

Компания MT Group , которая проиграла в конкурсе на...

ВИДЕО: Свобода слова в 90-х и литовские СМИ на русском - попытка диагноза (4)

"Новые времена", реально начавшиеся в Литве с обретением...

Министр рассказал, как обеспечить сельским детям более качественное образование (4)

"Даже один год дошкольного образования дает большой...

Политики стран Балтии бойкотируют праздничные мероприятия СЕ в знак протеста против России (57)

Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во...

Molėtų technikos muziejus Molėtų technikos muziejus Molėtų technikos muziejus Molėtų technikos muziejus Molėtų technikos muziejus

В Литве открылся уникальный музей, от посетителей нет отбоя

За окном настоящая осень, развлечения под открытым...