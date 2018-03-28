В 4-звездочной гостинице будет 199 номеров и конференц-зал на 250 мест.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал, что в гостинице завершены работы, не хватает лишь некоторой мебели, которая сгорела на складе.

"Это первая в Литве гостиница Marriott. Хотелось бы, чтобы она была первой в странах Балтии, но нас обошли медлительные эстонцы", –пошутил Авулис.

За 20 месяцев в гостиницу инвестировали 20 млн. евро.

Гостиницу проектировал архитектор Гинтаутас Наткявичюс, интерьер разработали архитекторы Scott Brownrigg из Лондона.

Одна из новинок этой гостиницы – мобильный ключ. Чтобы открыть номер, карточка не потребуется, это можно будет сделать при помощи мобильного телефона.

Мебель для гостиницы купили у компании Baltijos baldų klasteris, матрасы произвела по заказу Marriott компания Padvaiskas ir ko.

"Правда, телевизоры пришлось покупать в Корее", – сказал Авулис, порадовавшись, что почти все работы выполнили литовские компании.

Пока точно неизвестно, когда откроется гостиница.

По случаю открытия цена будет "дружественной", а позже плата составит 80 евро в сутки.

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