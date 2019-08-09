На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост

"Магистраль Вильнюс-Каунас-Клайпеда - часть трансевропейской сети дорог, поэтому существенное улучшение условий движения важно не только для Литвы, но и для качественного международного сообщения", – сказал ВРИО министра транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.
Сейчас мост А.Мешкиниса (Клебонишкский), который является частью дороги A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, состоит из двух отдельных мостов. После осуществления проекта Исландского шоссе разделят потоки местного и транзитного транспорта: будут выделены 4 внутренние полосы для транзитного движения, где максимальная скорость будет 110 км/ч, а 4 боковые полосы (по две с каждой стороны) для местного сообщения.
Движение из Вильнюса будет направлено по новому мосту. В ходе осуществления проекта отремонтируют и южный мост 1981 года, по которому сейчас из Клайпеды в Вильнюс ездят автомобили.
По данным главы Литовской дирекции автомобильных дорог Виталия Андреева, ремонт и строительство мостов - часть всего проекта. После того как приведут в порядок Исландское шоссе увеличится пропускная способность и безопасность – общество сэкономит 8 млн. часов, которые сейчас теряют на этом участке дороги в заторах.
Это самые загруженные мосты во всей Литве. Согласно подсчетам, этот участок ежедневно пересекают до 68 000 автомобилей.
Весь проект займет 17 месяцев с момента подписания соглашения с подрядчиком. Общая стоимость проекта 32 340 292 евро с НДС.
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