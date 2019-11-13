На магистрали Вильнюс-Каунас грядут перемены: разрешат скорость до 130 км/ч

На магистралях в Литве допустимая скорость с 1 апреля по 1 ноября составляет 130 км/ч, в другое время – 110 км/ч.

"Магистраль Вильнюс-Каунас отличается интенсивным движением. По ней ездит намного больше грузовых автомобилей, чем по другим магистралям. Как для безопасности движения, так и для обеспечения максимальной скорости дорога нуждается в модернизации", – сказал министр транспорта Ярослав Наркевич.

В пресс-релизе сообщается, что реконструкцию проведут на участке A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда с 10,0 по 95,0 км. Для улучшения безопасности будут оборудованы подземные пешеходные переходы в Гарюнай, Дедялишкяй, Скирмантишкяй, Якштоняй и Строшюнай, реконструируют разноуровневый перекресток, ведущий в сторону Кайшядориса.

На этом участке дороги планируют реконструировать полосы ускорения и торможения, реконструировать или перенести автобусные остановки, заменить металлические ограждения на разделительной полосе, оборудовать защитные заборы от диких животных. Также оборудуют дорожные знаки с изменяющейся информацией, освещение.

После реконструкции на магистрали Вильнюс-Каунас можно будет ездить на скорости 130 км/ч летом и 110 км/ч зимой. Там будут обеспечены безопасные условия движения, соответствующие международным стандартам.

Общая стоимость проекта – 42,75 млн. евро, из них 18,4 млн. - деньги ЕС.