На литовско-белорусской границе по-прежнему стоят очереди грузовиков

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Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза сохраняются.
На литовском направлении в очередях стоят более 280 большегрузов:
«Бенякони» — более 130;
«Каменный Лог» — более 100;
«Привалка» — более 50.
Своего выезда в Латвию ожидают более 170 фур:
«Григоровщина» — более 90;
«Урбаны» — более 80.
На польском участке очередь есть лишь в одном пункте пропуска:
«Брузги» — более 40.
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