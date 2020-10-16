На литовско-белорусской границе по-прежнему стоят очереди грузовиков

На литовском направлении в очередях стоят более 280 большегрузов:

«Бенякони» — более 130;

«Каменный Лог» — более 100;

«Привалка» — более 50.

Своего выезда в Латвию ожидают более 170 фур:

«Григоровщина» — более 90;

«Урбаны» — более 80.

На польском участке очередь есть лишь в одном пункте пропуска:

«Брузги» — более 40.