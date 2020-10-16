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Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза сохраняются.
На литовско-белорусской границе по-прежнему стоят очереди грузовиков
© AFP / Scanpix

На литовском направлении в очередях стоят более 280 большегрузов:

«Бенякони» — более 130;
«Каменный Лог» — более 100;
«Привалка» — более 50.
Своего выезда в Латвию ожидают более 170 фур:

«Григоровщина» — более 90;
«Урбаны» — более 80.
На польском участке очередь есть лишь в одном пункте пропуска:

«Брузги» — более 40.

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