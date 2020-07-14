На Куршской косе полдня не было электричества – отдыхающие недовольны, бизнес понес убытки

Несмотря на то, что на косе не было электричества, плату за въезд взимали, поскольку на контрольном посту есть генератор. Кассиры отмечают, что отдыхающих меньше не стало, поскольку их интересует уникальная природа, а не электричество.

"Электричество ничего не значит. Человек едет не кофе варить, а солнышко ловить", – сказал кассир Антанас Катенас.

Предприниматели просят жителей не удивляться тому, что на косе нет электричества. Они в шутку напоминали, что понедельник - это ведь 13 число, магический день.

"Мало такого несчастья как вирус, который приостановил работу и жизнь. Так вот еще в середине лета такой 13-й день с большой буквы", – сказала глава нерингского кафе Мяйле Берлетене.

Некоторые местные жители сказали, что заранее придумали, что будут делать без электричества, поэтому еду впрок не покупали, чтобы она не испортилась, заранее сходили в душ. А те, у кого холодильники битком набиты, брали в аренду генераторы.

"Сама аренда недорого стоит, дорого его обслуживание и топливо. Но выхода нет, у нас много морозильных камер с продуктами. Людям есть ведь хочется, так хоть кофе выпьют", – сказал владелец кафе Витаутас Кауняцкас.

Некоторые генераторы не были очень мощными, поэтому кафе и магазины работали с перебоями, часть кафе вообще не работала.

Генераторы арендовали и торговцы мороженым.

"Убытки, а что делать, пришлось брать генератор в аренду. Покупать – дорого, ведь каждый день он не нужен", – сказал мороженщик Витаутас Дамулявичюс.

Не отдыхали и работники муниципалитета, полицейские, врачи. Все пользовались генераторами.

"Воды я налил с вечера. Для умывания есть вода, и хорошо", – сказала местная жительница.

Однако некоторые отдыхающие были возмущены тем, что в разгар сезона выключили электричество.

"Мы приехали с младенцем. Негде погреть смесь. Очень не вовремя, могли хотя бы предупредить", – возмущался мужчина.

Власти Неринги сказали, что день отключения был выбран за полгода.

"Мы считаем, двое суток - это немного. Речь идет об отключении в светлое время суток", – сказал вице-мэр Нарунас Лендрайтис. Представители муниципалитета сказали, что сейчас проходит последний этап работ, в результате на косе не останется мощных столбов с проводами.

Специалисты Energijos skirstymo operatorius (ESO) завершили работы быстрее, чем планировалось - не в 16, а в 14 ч.

Delfi напоминает, что 13 июля в Неринге электричество было выключено на 10 часов. Этого требовали ремонтные работы.