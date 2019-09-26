По данным источников, одна из крупнейших литовских сетей Maxima расторгла договор с компанией Arvi kalakutais из-за невыполнения обязательств и планирует наложить штраф.
По данным источников, компания Arvi kalakutai хочет провести реструктуризацию и обратилась в Каунасский окружной суд за разрешением подготовить план реструктуризации.
В пресс-релизе Maxima сказано, что торговая сеть не будет назначать компании штраф.
"Поскольку компания оказалась в крайне затруднительном финансовом положении и уже какое-то время не поставляет свою продукцию в наши магазины, мы оценили ситуацию и решили, что нет смысла назначать штраф этому поставщику, поэтому мы этого делать не будем. Мы не расторгли соглашение о сотрудничестве, если поставщик сможет поставлять свою продукцию, мы продолжим сотрудничество", – сказала пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.
66,67% акций Arvi ir ko принадлежат компании семьи Кучинскасов Vyrja.
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