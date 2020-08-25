На клайпедскую станцию СПГ идет второй груз газа для PGNiG

Государственная компания Klaipedos nafta указывает, что примерно 3,2 тыс. тонн кубометров СПГ доставит судно бункеровки СПГ Coralius, которое придет в Клайпедский порт впервые.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coralius идет из шведского порта Мальме, куда оно пришло из Норвегии.
"Менее чем за пять месяцев у нас будет принято два груза СПГ и отправлено с распределительной станции более 100 автоцистерн с СПГ. Это более 1800 тонн СПГ или более 27 тыс. мегаватт-часов", - сказал для пресс-релиза председатель правления PGNiG Ежи Квециньский.
Гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис отмечает, что нынешний год для газораспределительной станции - прорывной.
Газораспределительная станция - это наземный терминал СПГ. Она предназначена для принятия СПГ с малых газовозов, временного его хранения и отгрузки в автоцистерны или на суда.
PGNiG в апреле этого года стала главным клиентом газораспределительной станции, а договор стратегического партнерства на пять дет заключена в ноябре прошлого года.
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