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На находящуюся в управлении оператора терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и нефтетерминала Klaipedos nafta газораспределительную станцию в среду придет второй груз газа, предназначенный для польской нефтегазовой компании PGNiG, которая весной стала основным клиентом станции.
На клайпедскую станцию СПГ идет второй груз газа для PGNiG
© Tomas Seikalis

Государственная компания Klaipedos nafta указывает, что примерно 3,2 тыс. тонн кубометров СПГ доставит судно бункеровки СПГ Coralius, которое придет в Клайпедский порт впервые.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coralius идет из шведского порта Мальме, куда оно пришло из Норвегии.

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"Менее чем за пять месяцев у нас будет принято два груза СПГ и отправлено с распределительной станции более 100 автоцистерн с СПГ. Это более 1800 тонн СПГ или более 27 тыс. мегаватт-часов", - сказал для пресс-релиза председатель правления PGNiG Ежи Квециньский.

Гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис отмечает, что нынешний год для газораспределительной станции - прорывной.

Газораспределительная станция - это наземный терминал СПГ. Она предназначена для принятия СПГ с малых газовозов, временного его хранения и отгрузки в автоцистерны или на суда.

PGNiG в апреле этого года стала главным клиентом газораспределительной станции, а договор стратегического партнерства на пять дет заключена в ноябре прошлого года.

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