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На Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) заказано дополнительно 0,92 тераватт-часа регазификационных мощностей или один большой газовоз.
На Клайпедском ТСПГ заказан большой газовоз
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

Судно должно прийти в период с 30 сентября до 21 ноября, сообщил в понедельник через Вильнюсскую биржу Nasdaq оператор терминала Klaipedos nafta. С кем подписан договор, предприятие, как обычно, не указывает.

На начинающийся 1 октября новый газовый год на терминале уже заказано 8,36 тераватт-часа регазификационных мощностей, показывают данные Klaipedos nafta. Ранее компания сообщала о подписании договора с двумя клиентами. Вполне вероятно, что это компании Ignitis и Achema.

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В этом газовом году (с октября прошлого года по конец сентября нынешнего) на ТСПГ заказано около 23,1 тераватт-часа регазификационных мощностей. На терминал уже пришло 65 газовозов: 16 больших судов из Норвегии, 4 больших груза из США и 45 небольших (до 10 тыс. кубометров) груза из России - последний газовоз пришел из Высоцка в понедельник, показывают порталы наблюдения за судами.

ТСПГ сейчас пользуются пять предприятий из Литвы и Эстонии – Ignitis, Achema, Imlitex, эстонский энергетический концерн Eesti Energia и эстонская газовая компания Elenger (Eesti Gaas).

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