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На Клайпедском терминале сжиженного природного газа (СПГ) заказаны дополнительные мощности регазификации в объеме 0,95 тераватт-часа, или одного крупного газовоза.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
SGD bunkeriavimo ir transportavimo laivas „Kairos“ / KN nuotr.
© Bendrovės archyvas

Не называемый клиент заказал услуги в июне-июле, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta.

В этом газовом году – с октября 2019 года по сентябрь этого – на терминале в целом заказаны мощности в объеме почти 22 тераватт-часов.

Терминалом пользуется компания поставок газа и электроэнергии Ignitis, входящая в госэнергохолдинг Ignitis grupe, крупнейший потребитель газа в Литве – производитель удобрений Achema, компания группы торговли сырьем Imlitex, эстонский энергоконцерн Eesti Energiaи газовая компания Elenger (Eesti Gaas).

ru.DELFI.lt
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