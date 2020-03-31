Не называемый клиент заказал услуги в июне-июле, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta.

В этом газовом году – с октября 2019 года по сентябрь этого – на терминале в целом заказаны мощности в объеме почти 22 тераватт-часов.

Терминалом пользуется компания поставок газа и электроэнергии Ignitis, входящая в госэнергохолдинг Ignitis grupe, крупнейший потребитель газа в Литве – производитель удобрений Achema, компания группы торговли сырьем Imlitex, эстонский энергоконцерн Eesti Energiaи газовая компания Elenger (Eesti Gaas).