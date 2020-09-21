Небольшой газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Газовоз утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.
За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также принято 18 больших газовозов из Норвегии и четыре крупных газовых груза из США. Все они доставили в среднем по 140 тыс. кубометров СПГ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (57)
Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...
Премьер: с октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия (4)
В качестве реакции на рост случаев заражения...
После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (15)
Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...
Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (214)
Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...
Глава МИД Литвы: санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа (33)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...