На какое-то время забытый район Вильнюса переживает ренессанс: как не допустить ошибку

Люди старшего поколения помнят, каким был этот район больше 20 лет назад. Глава Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что этот район строители открыли не сразу, в нем было много деревянных домов, Шнипишкес считался районом, в котором жили люди с меньшим достатком.

"Это всегда был интересный объект. До 2000 г. он был забыт, там было много деревянных домов, запущенных территорий. Наверное, многие помнят первую пиццерию в Вильнюсе, которая там стояла. Это не был центр притяжения, там жили люди с небольшим достатком", - сказал он.

После вступления Литвы в ЕС, стали развивать эту часть города, поэтому там построили здание муниципалитета.

"С этого момента начались перемены", – сказал Статулявичюс.

Новая часть района росла до кризиса 2008-09 гг. "Потом в 2011-2012 гг. район снова стал центром притяжения", – продолжил он.

Сегодня район все еще находится в стадии развития. Сейчас в районе приводят в порядок улицу Кярнавес, планируют зеленые зоны. Однако есть важный момент - как не сделать этот район слишком густо населенным.

"Тут важную роль должен сыграть муниципалитет", – считает собеседник.

Однако в Шнипишкес еще сохранился дух старого района. Там есть квартал деревянных домов. Статулявичю сказал, что эти дома - частная собственность, поэтому муниципалитет вмешиваться в процесс не может.

Представитель группы Inreal Томас Совиюс Квайницкас подчеркнул контрастность этого района. Там есть и новостройки и старые деревянные дома, в которых живут старожилы района.

"Эти старые дома не украшают район, но это частная собственность, поэтому есть лишь один способ решения проблемы – переговоры между их владельцами и представителями компаний", – заметил собеседник.

Он сказал, что земля в районе стоит дорого, поэтому там индивидуальные дома не строят, жители в старых домах меняются редко.

"Некоторые жители таких частных домов уже 20 лет ведут переговоры с компаниями, которые хотели бы на месте их домов построить новые", – сказал Квайницкас.

В Шнипишкес продают в основном квартиры. По словам Квайницкаса, есть объявления о продажах домов или коттеджей, но они встречаются нечасто. Он заметил, что из-за высокой стоимости земли, в районе строят именно многоквартирные дома.

Квайницкас сказал, что продают здесь и старые дома, но чем ближе такой дом к бизнес-центрам, тем больше покупателя интересует не дом, а земля – как место для новой высотки.

"Цены в Шнипишкес ниже только чем в Старом городе, части Науяместиса рядом со Старым городом, южной части Жверинаса, Ужуписе и Жирмунай - рядом с рекой. Во всех этих местах доминируют невысокие постройки, там жители ради престижа платят за землю больше. Если бы в Шнипишкес снизили высотность построек, то цена за землю получилась бы похожей", – считает собеседник.

Квайницкас заметил, что в Шнипишкес цены неодинаковые - есть квартиры дороже, есть и дешевле - от 1800 евро/ кв. м до 2800 с частичной отделкой, но есть и больше 3000 евро/кв. м.

Квайницкас сказал, что ситуация в районе может быть неважной, если застройка будет слишком плотной, не будет мест для парковки. Он заметил, что если компании будут злоупотреблять и оставлять мало места для машин, то их "накажет" сам рынок, жители будут покупать жилье в других районах.