Бывший депутат Калининградской думы Соломон Гинзбург говорит, что и экономика региона, и его развитие остановилось, когда примерно два года назад в отношении областного бизнеса перестали действовать таможенные льготы. Влияние оказало якобы и российское эмбарго на продукты питания из стран ЕС в ответ на введенные ЕС в отношении России санкции после агрессии на Украине и аннексии Крыма.

Литва долгое время была крупнейшим инвестором в этой области, а сейчас здесь работают около 80 компаний с литовским капиталом. За несколько лет инвестиции сократились на 20%, новых инвесторов нет. Это происходит по нескольким причинам.

"Это правовая неопределенность статуса самой области, на каких условиях, насколько стабильно. Я думаю, что в этом аспекте мы смотрим осторожно. Литовский бизнес смотрит на инвестиции в Калининграде осторожно. Хотя там есть компании по переработке мяса, мебельные фирмы, Vičiūnai, несколько транспортных компаний. Сейчас опять же область сильно военизируется, поэтому в контексте милитаризации трудно надеяться на то, что экономические ограничители будут ослаблены", - утверждает генеральный директор ассоциации торговой, промышленной и ремесленной палат Римантас Шидлаускас.

Бывший депутат Калининградской думы, политик Соломон Гинсбург согласен, что дислокация ракетных систем и комплексов привлекательности области не добавляют и призывает Москву как можно быстрее реанимировать область.

"Необходим закон, предоставляющий Калининградской области особый экономический статус. Сколько бы Москва не вкачивала сюда денег, их все равно будет не хватать. Наши соседи Литва и Польша тоже бы выиграли. Мы должны ввести для европейцев безвизовый въезд, а как мы иначе привлечем инвесторов?", - уверял С.Гинзбург.

"В наш штаб заходят разумно мыслящие калининградцы, которых очень заботит Калининградская экономическая зона, поскольку никто не знает как она работает и работает ли. И это вызывает у бизнесменов беспокойство, кроме того, неясны экономические отношения с Польшей и Литвой", - перечисляет проблемные моменты глава штаба Алексея Навального в Калининграде Егор Чернюк.

Руководство области утверждает, что договорилось с Москвой о том, что со следующего года всей Калининградской области будет придан статус особой экономической зоны.

Экономисты прогнозируют, что экономика области в следующем году вырастет на 2%, а установление налоговые льготы на прибыль и землю, снижение границы необходимых инвестиций до 750 000 евро, по словам экспертов, даст возможность возвести по мере приближения ЧМ по футболу больше гостиниц, комплексов для досуга. Уже сейчас приводят в порядок инфраструктуру области - строятся новые жилые дома, кладут новые дороги.

"Наш регион должен стать донором, а не получателем, как это есть сейчас. Когда большая часть налогов вернется в регион из Москвы, хотя бы 50%, сейчас мы получаем лишь треть", - продолжал С.Гинсбург.

"В Калининграде обновляется система подачи воды, еще, как вы знаете, немецкая. Растут жилые дома, но это далеко не все. Многие населенные пункты живут без природного газа. В Балтийске и сейчас жители пользуются газовыми балонами", - рассказал бывший губернатор области Владимир Егоров.

С целью привлечения в область как можно большего числа инвесторов и туристов (около миллиона ежегодно), Москва обещает с 2019-года ввести для направляющихся в Калининградскую область иностранцев электронную визу.