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На недействующей Игналинской АЭС в Литве (ИАЭС) начинаются подготовительные работы к демонтажу второго реактора. Эти работы планируется завершить к маю 2028 года.
На Игналинской АЭС готовятся к демонтажу Второго реактора
© DELFI / Andrius Ufartas

В конце октября общественности будет представлен отчет оценки влияния на окружающую среду. По данным ИАЭС, это первые этап реализации проекта.

Первый реактор ИАЭС советского типа РБМК -1500 был выключен в конце 2004 года, второй – в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС планируется завершить к 2038 году.

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