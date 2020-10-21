aA
На недействующей Игналинской АЭС в Литве (ИАЭС) начинаются подготовительные работы к частичному демонтажу оборудования второго реактора. Эти работы планируется завершить к маю 2028 года.
На Игналинской АЭС готовятся к частичному демонтажу оборудования второго реактора
© DELFI / Andrius Ufartas

В конце октября общественности будет представлен отчет оценки влияния на окружающую среду. По данным ИАЭС, это первые этап реализации проекта.

Начало демонтажа самих реакторов планируется позже: первого реактора - в 2027 году, второго - в 2029 году.

Первый реактор ИАЭС советского типа РБМК -1500 был выключен в конце 2004 года, второй – в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС планируется завершить к 2038 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

ИАЭС возобновляет приостановленные работы (1)

Не действующая с 2010 года Игналинская АЭС (ИАЭС) с...

TOP новостей

Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул  ограничено время работы кафе и баров (23)

В среду правительство Литвы приняло новые правила и...

Премьер Литвы: весть для тех, кому не хватало запретов - они возвращаются (9)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис до сих пор...

Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими  Верига просит без надобности не выходить из дома (50)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в...

Локальный карантин в Литве введут еще в 12 муниципалитетах (11)

На заседании правительства Литвы было принято...

Побочный эффект повышения минималки в Литве: вырастут зарплаты у дальнобойщиков (12)

После того как правительство Литвы утвердило планы в...

|Maža didelių žinių kaina