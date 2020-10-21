На Игналинской АЭС готовятся к частичному демонтажу оборудования второго реактора

В конце октября общественности будет представлен отчет оценки влияния на окружающую среду. По данным ИАЭС, это первые этап реализации проекта.
Начало демонтажа самих реакторов планируется позже: первого реактора - в 2027 году, второго - в 2029 году.
Первый реактор ИАЭС советского типа РБМК -1500 был выключен в конце 2004 года, второй – в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС планируется завершить к 2038 году.
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