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Выезда из Литвы в Беларусь на Медининкском КПП ждут 312 тягачей, сообщает Дирекция КПП.
На границе с Беларусью – очереди: въезда в Литву ждут почти 500 тягачей
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Водителям придется простоять в очереди около 23 ч. По данным Белорусского государственного пограничного комитета, въезда в Литву со стороны Беларуси ждут 480 тягачей.

В пятницу в Панемуне на границе стояло 64 тягача, которые ждали въезда на территорию Калининградской области, тягачи стояли около суток.

По данным на 14 декабря, ситуация на этом пункте стабилизировалась, в очереди стоят 9 машин.

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