На границе с Беларусью – очереди: въезда в Литву ждут почти 500 тягачей

Водителям придется простоять в очереди около 23 ч. По данным Белорусского государственного пограничного комитета, въезда в Литву со стороны Беларуси ждут 480 тягачей.
В пятницу в Панемуне на границе стояло 64 тягача, которые ждали въезда на территорию Калининградской области, тягачи стояли около суток.
По данным на 14 декабря, ситуация на этом пункте стабилизировалась, в очереди стоят 9 машин.
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