Представители Continental сообщили BNS, что в четверг будет запущена первая производственная линия.

За пять лет Continental планирует инвестировать в предприятие в Каунасе 95 млн евро и создать тысячу рабочих мест. Сейчас на заводе работают 170 человек, свидетельствуют данные Фонда социального страхования (Sodra).

Это крупнейшая инвестиция в производственный сектор в Литве за последние 20 лет.

В Каунасе Continental будет производить системы смарт-помощи водителю и безопасности пассажиров – элементы контроля дверок и сидений, смарт-системы по затемнению автомобильных окон, сенсоры поддерживания скорости и передние радары для функции автоматического торможения. Строительство завода началось в июле 2018 года.

К середине 2021 года компания также планирует построить в Литве завод пластмассового литья, на котором будут созданы еще 136 рабочих мест.