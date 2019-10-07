Представители Continental сообщили BNS, что в четверг будет запущена первая производственная линия.
За пять лет Continental планирует инвестировать в предприятие в Каунасе 95 млн евро и создать тысячу рабочих мест. Сейчас на заводе работают 170 человек, свидетельствуют данные Фонда социального страхования (Sodra).
Это крупнейшая инвестиция в производственный сектор в Литве за последние 20 лет.
В Каунасе Continental будет производить системы смарт-помощи водителю и безопасности пассажиров – элементы контроля дверок и сидений, смарт-системы по затемнению автомобильных окон, сенсоры поддерживания скорости и передние радары для функции автоматического торможения. Строительство завода началось в июле 2018 года.
К середине 2021 года компания также планирует построить в Литве завод пластмассового литья, на котором будут созданы еще 136 рабочих мест.
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