На бирже возобновляются торги акциями Grigeo

Торги этими акциями возобновляются в связи с тем, что Grigeo опубликовала годовую информацию за 2019 год после аудита, сообщила Вильнюсская биржа.
По предложению Банка Литвы (БЛ, Центробанка) торги акциями Grigeo были остановлены с 1 июля, поскольку компания не опубликовала годовую отчетную информацию. Сначала Grigeo сообщала, что на процесс аудита повлиял кризис с коронавирусом, позднее дополнительно указала, что аудиторская компания KPMG Baltics должна провести дополнительную работу, связанную с ненадлежащим обращением со сточными водами предприятием Grigeo Klaipeda.
В понедельник вечером Grigeo сообщала, что, по данным аудита, чистая консолидированная прибыль группы в прошлом году сократилась на 5% до 13,624 млн евро, а консолидированная выручка снизилась на 1,6% до 140,274 млн евро.
В группу компаний входит основная компания Grigeo, ее дочерние предприятия Grigeo Klaipeda, Grigeo Baltwood, Grigeo Recycling, латвийская Grigeo Recycling, Mena Pak, Grigeo investiciju valdymas, Naujieji Verkiai, Grigeo Packaging и Grigiskiu energija.
В конце марта 43,5% акций Grigeo принадлежало компании Ginvildos investicija, контролируемой Гинтаутасом Пангонисом, еще 13,07% акций – Ирене Мишейкене.
Акции Grigeo котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской биржи.
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