На БелАЭС началась выработка электроэнергии

После запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) белорусском Островце и подключения ее к общей энергетической системе Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью.
Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.
"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", - говорится в сообщении.
Проект Белорусской АЭС осуществляется за счет кредита России и по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.
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