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Во вторник началась выработка электроэнергии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в белорусском Островце, а Литва установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.
На БелАЭС началась выработка электроэнергии
© Itar-Tass / Scanpix

После запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) белорусском Островце и подключения ее к общей энергетической системе Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью.

Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, сообщил оператор энергопередающей системы Литвы Litgrid.

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"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", - говорится в сообщении.

Проект Белорусской АЭС осуществляется за счет кредита России и по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

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